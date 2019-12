Mokaor: vittoria nella gara di recupero

Pur non ripetendo l’ottima prestazione di Casale, la Mokaor rispetta il pronostico e vince l’incontro di recupero con la Pallavolo Novi. Il risultato di 3-1 permette alle bicciolane di risalire la classifica con una posizione più consona alle potenzialità delle vercellesi.

All’inizio dell’incontro la Mokaor scende in campo con Borrini in regia, Leotta opposta, Mossetti e Zambotti ali, Bertinazzi e Bertolone centri con Breda Libero.

La prima frazione vede le bianconere in grande difficoltà sia in difesa che in attacco tanto da inseguire sempre le novesi che poi finalmente vengono raggiunte molto faticosamente sul 23/23. Saranno poi un ace ed un attacco fuori a regalare alle ospiti il set che vincono per 25/23.

Per fortuna e grazie anche ai tanti errori del Novi (alla fine saranno 35), la Mokaor nel secondo periodo non lascia scampo alle ospiti, vincendolo per 25/9.

Il terzo set la Mokaor permette alle avversarie di restare in partita sino al 19/19, per poi aumentare il vantaggio solo nel finale arrivando al 25/20 finale.

L’ultimo periodo Patrucco si affida a Mossetti che ricambia le alzate con ottime schiacciate, che permettono alla Mokaor di vincere la frazione per 25/17 e la gara per 3-1.

Da segnalare Mossetti MVP dell’incontro con 17 punti, seguita dai centrali Bertinazzi (15) e Bertolone (10) che hanno ottenuto percentuali d’attacco molto alte.

Da rivedete ancora una volta l’efficienza degli attacchi che avrebbe dovuto essere molto più positiva.

La Mokaor ritorna in campo venerdì 13 dicembre alle ore 21, contro Venaria. Le torinesi saranno una brutta gatta da pelare, soprattutto se la Mokaor non aumenterà la propria positività in attacco.

CAFFE’ MOKAOR VERCELLI – PALLAVOLO NOVI 3-1 23/25 25/9 25/20 25/17

Bertolone (10), Borrini (3), Patrucco (1), Mossetti(17), Leotta(12),Fenoglio (1)Prinetti (1), Paggi (L1), Breda (L2), Zambotti(3), Bertinazzi(15).

Allenatori Gherardi-Vigliani.