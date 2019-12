"Illuminazione assente in parte del centro: la gente esce di casa con le torce"

Gentile direttore,

la minoranza consiliare della città di Santhià, venendo incontro alle numerose segnalazioni dei nostri cittadini, vorrebbe richiamare l’attenzione sul fatto che nelle ultime tre settimane nel centro storico cittadino l’illuminazione è quasi sempre assente, con persone costrette a recarsi nelle proprie abitazioni utilizzando le torce dei propri telefoni cellulari o pile a batterie, con addirittura la paura di uscire dalle proprie abitazioni per l’oscurità presente.

Clamorose soprattutto le situazioni di corso Nuova Italia, la principale via cittadina ed anche di via De Rege Como, spesso al buio per più sere consecutive: ecco qualche fotografia inviata dai cittadini al nostro gruppo di minoranza.

Oltre all’assenza di ogni forma di sviluppo, la città di Santhià si trova adesso addirittura privata anche dell’illuminazione pubblica: per quanto possa sembrare incredibile, pare che questa Amministrazione non riesca a risolvere nemmeno tale problematica.