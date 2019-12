Investì la figlia: condannato a 10 anni

E' stato condannato a 10 anni di carcere Elmostafa Hayan, il marocchino di Livorno Ferraris che, lo scorso 15 marzo, investì la figia Miriam ferendola - per fortuna non in modo grave - a una gamba.

Nei suoi confronti, il pubblico ministero Mariagiovanna Compare aveva chiesto una condanna a 13 anni per le accuse di tentato omicidio e maltrattamenti.

La sentenza è stata pronunciata poco dopo le 9,30 di giovedì mattina dalla presidente del collegio, il giudice Enrica Bertolotto. Hayan, che aveva partecipato a tutto il processo e che si trova agli arresti domiciliari lontano dalla casa in cui vive la figlia, non era presente in aula alla lettura della sentenza. E non c'era nemmeno Miriam, rappresentata dall'avvocato Anna Binelli. La giovane, che non si è costituita parte civile, era stata sentita in incidente probatorio.

A caldo, subito dopo la lettura, parla di "Sentenza severa, ma comunque inferiore alle richieste dell'accusa" il legale di Hayan, Fabio Merlo che aveva chiesto la riqualificazione del tentato omicidio in lesioni personali. Le motivazioni della sentenza saranno note entro 90 giorni: scontato l'Appello.