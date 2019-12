Cascine Strà: le drammatiche immagini dell'incidente

Uno scontro violentissimo, in seguito al quale uno dei mezzi coinvolti, un camion adibito al trasporto dei rifiuti di plastica, è finito a lato della strada, ribaltato su un fianco, mentre l'altro mezzo, un furgone del corriere GLS, ha avuto il muso pressoché distrutto. Sono drammatiche le immagini dello scontro avvenuto intorno poco dopo le 10 sulla provinciale 21, Vercelli - Santhià, all'altezza di Cascine Strà.

Sul posto, per i soccorsi, è intervenuta una squadra del comando provinciale di Vercelli dei Vigili del Fuoco che ha consegnato i due conducenti al personale sanitario del 118 per il trasporto e il ricovero al pronto soccorso. Successivamente il personale ha provveduto alla messa in sicurezza dei due mezzi e di tutto il tratto stradale interessato. I rilievi sulla dinamica dell'incidente sono in corso da parte dei carabinieri.