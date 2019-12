I ragazzi dell'Agrario "adottano" il Palazzo Comunale e viale Aeronautica

I ragazzi dell'Istituto Agrario “adottano” le aiuole di viale dell'Aeronautica e il palazzo comunale e ricevono uno spazio in cui allestire un punto di distribuzione per ortaggi, fiori ed erbe aromatiche prodotte nel corso delle attività pratiche.

E' stato sottoscritto mercoledì, dall'assessore Emanuele Pozzolo e dalla dirigente dell'istituto Ferraris, Cinzia Ferrara, un protocollo d'intesa e collaborazione tra ente pubblico e mondo della scuola. I protagonisti dell'iniziativa sono i ragazzi e le ragazze di due classi seconde che si impegneranno, con il coordinamento dei loro insegnanti, a gestire in via diretta le aree verdi di viale dell'Aeronautica che si trovano proprio davanti alla scuola.

“Un impegno importante non solo perché ci consentirà di rendere la città più bella – dice con soddisfazione l'assessore Pozzolo – ma anche perché coinvolge direttamente gli studenti nella gestione di un bene pubblico, formandoli nella loro crescita di futuri cittadini”.

La regia dell'accordo è di Lella Bassignana, docente dell'istituto Agrario e consigliera di Parità della Provincia, da sempre in prima linea nel creare occasioni di collaborazione e integrazione tra il mondo della scuola e realtà pubbliche e private.

“Per l'istituto – commenta la dirigente, Cinzia Ferrara – è importante essere un punto di riferimento per le buone pratiche di sostenibilità e per aiutare le amministrazioni a mettere in pratica questi progetti”.

Ai ragazzi verrà anche dato l'incarico di progettare l'abbellimento dell'androne del Comune, attraverso la posa di fiori e piante coltivate nell'istituto. Il primo passaggio è stata la simbolica consegna di quattro piantine di ciclamini. Un omaggio di benvenuto per dare il via alla collaborazione.