Liquami sparsi sui campi: e le zone vicine sono invase dalla puzza

Un odore forte e acre che può produrre fastidio alla gola, oltre ad essere particolarmente sgradevole. A Trino, soprattutto in alcune zone, numerosi cittadini hanno segnalato questo problema, effetto collaterale e indesiderato dello spargimento di scarti di biomasse, di pollina e di altri concimi derivanti da liquami degli allevamenti su alcuni campi.

A farsi carico di effettuare le opportune verifiche in proposito è il consigliere provinciale Alessandro Demichelis: "Si dovrebbe trattare di concimi organici utilizzati in agricoltura sparsi in questi giorni sui campi - spiega - anche in funzione di una deroga concessa dalla Regione Piemonte agli agricoltori, legata all’impossibilità di lavorare nei campi nei giorni di pioggia che hanno caratterizzato le ultime settimane".

Demichelis precisa che "È possibile che non sempre questi spandimenti vengano effettuati con le dovute attenzioni, anche perché l’interramento dei materiali dovrebbe avvenire entro 24 ore dallo spargimento proprio per ridurre al minimo la formazione di odori. Anche per rispondere alle segnalazioni ricevute dai cittadini, ho verificato, assieme al collega consigliere provinciale competente in materia Doriano Bertolone, che gli uffici della Provincia stiano seguendo la vicenda e tutto avvenga nel rispetto della normativa. Al momento non erano giunte segnalazioni agli uffici preposti della Provincia".