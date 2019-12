Volley, importante vittoria per l'under 18

Bella vittoria delle Under 18 della Salus, che domenica hanno superato al tie-break la forte compagine del Team Volley Biella. La gara è stata una vera battaglia che si protratta per due ore e mezza, nella quale le emozioni non sono mancate. Alla fine l’ha spuntata la squadra che ha messo in campo una grande grinta che ha fatto la differenza.

Nel primo set le biellesi giocano meglio tanto che la frazione non ha storia, con le ospiti che vincono per 25/17.

Nel secondo periodo la gara si infiamma con le due squadre che si affrontano punto a punto sino alla fine, dove sul filo di lana la spunta la Mokaor per 27/25.

Il terzo set è una fotocopia del secondo ed anche questa volta è la Mokaor che vince ancora per 27/25.

La quarta frazione vede Patrucco e compagne sempre in vantaggio sino al 22/20.

Purtroppo, il Team Volley non si arrende e prima raggiunge e poi supera le padroni di casa per 25/23.

Si arriva dunque al tie break con le ospiti che sembrano scatenate tanto da arrivare al cambio campo sul 8/5 a proprio favore. Ma la Mokaor non ci sta proprio e con difese importanti ed attacchi precisi, arriva al 13/13.

Su questo parziale saranno poi due punti di Marta Prinetti a portare il risultato sul 15/13 in favore delle bianconere che conquistano l’incontro per 3/2. Bravissime tutte le atlete Salus, con Blanca Barberis, Marta Prinetti sugli scudi.

CAFFE’ MOKAOR SALUS – ISLA.IT TEAMVOLLEY 3-2 (17/25 – 27/25 – 27/25 – 23/25 – 15/13)

Caffè Mokaor Salus: Barberis Blanca, Lupo Greta, Lupo Laura, Prinetti Marta, Pizzato Greta, Fenoglio Francesca, Remondini Giulia, Bittolo Virginia, Patrucco Zoe, Palestrino Sara, Breda Serena (L).

All. Sergio Vigliani