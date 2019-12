I murales artistici sbarcano a Borgosesia

Un regalo di Natale dell’Amministrazione Comunale per rendere Borgosesia ancor più bella: «Stiamo realizzando una scritta artistica in piazza Moscatelli che avrà lo stesso carattere grafico di una storica cartolina della città – spiega la vice sindaco Emanuela Buonanno – e sarà un modo per dare il benvenuto, con un’immagine bella e raffinata, a chi entra a Borgosesia ».

Il murale è in corso di realizzazione da parte degli artisti Giovanni Magnoli e Fabrizio Sarti, noti come Refreshink e Seacreative, due degli autori più apprezzati tra quelli che hanno realizzato i murales di Varallo: «La scritta di piazza Moscatelli si colloca nel contesto di un progetto che ci vede collaborare con l’assessore alla Cultura del Comune di Varallo, Alessandro Dealberto – spiega Buonanno – con il quale c’è assoluta comunanza d’intenti: l’idea è quella di realizzare una sorta di percorso artistico che si snoda sul territorio valsesiano, da Gattinara (dove già Refreshing ha realizzato la scritta con il nome della città) a Borgosesia, per proseguire poi a Quarona e arrivare infine a Varallo, dove ci sono splendide espressioni artistiche che rientrano nel progetto “Waral”».

A Borgosesia l’opera trova collocazione su una parete cieca che dà su piazza Moscatelli, i cui proprietari hanno accolto di buon grado l’idea che venisse decorata: «Prima di realizzare i lavori abbiamo naturalmente chiesto l’autorizzazione ai proprietari dello stabile – spiega il sindaco Paolo Tiramani – ora abbiamo intenzione di proseguire decorando anche altre pareti della città che si presentano spoglie ma in zone strategiche: abbiamo già in mente nuovi soggetti, simboli della storia e delle tradizioni della nostra città».

L’obiettivo è quello di creare una rete di murales valsesiani: «Con gli altri amministratori valsesiani – annuncia Emanuela Buonanno - vorremmo creare una mappa del territorio sul tema dei murales, con informazioni sulle caratteristiche delle opere e sui luoghi dove si trovano: un itinerario turistico alla ricerca di opere realizzate da questi grandi artisti dei giorni nostri, capaci di creare meraviglie con bombolette, matite e pennelli. Speriamo che arrivi anche qualche sponsor a sostenere questo progetto – aggiunge - in modo da poter presto vestire la nostra città di nuova bellezza».

Il progetto murales chiude un 2019 che l'amministrazione comunale di Borgosesia considera assolutamente positivo: «Sono orgoglioso di poter dire - conclude Tiramani - che la nostra giunta, a meno di due anni dall’insediamento, sta lavorando con il vento in poppa: tanti i progetti realizzati, tanti quelli in fieri e tante le idee per il futuro. Chiudiamo questo 2019 in positivo, e questa scritta di benvenuto all’ingresso della città vuole essere un ulteriore segnale, verso cittadini e visitatori, dell’amore che nutriamo per Borgosesia e della cura che costantemente poniamo nel custodirla e farla crescere».