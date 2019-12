Tetto in fiamme, intervengono i Vigili del fuoco

Principio d'incendio al tetto di un'abitazione, nella serata di mercoledì, a Crescentino. Intorno alle ore 20.10 una squadra di Vigili del fuoco del distaccamento permanente di Livorno Ferraris, coadiuvata da una squadra della sede centrale di Vercelli sono intervenute in località Crescentino Strada Vignola per un principio di incendio tetto. L'intervento è consistito nello spegnimento dell’incendio e alla messa in sicurezza della parte di tetto interessata.