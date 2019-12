Piscine, lavori in corso e due importanti novità

Lavori in corso alle piscine comunali: a fare il punto sulla situazione degli interventi è l'assessore ai Lavori Pubblici, Massimo Simion che, nella mattina di mercoledì, ha fatto il giro dei cantieri.

"Per quanto riguarda l'ex Enal - spiega Simion - stiamo sistemando il muro perimetrale lungo via Aravecchia. La struttura era pericolante e transennata da tempo e, attualmente, il cantiere è già avviato secondo i dettami che ci ha imposto la Sovrintendenza, dal momento che tutto il complesso è vincolato".

Ruspe al lavoro, invece, in via Baratto, dove proseguono i lavori per la copertura della vasca esterna del Centro Nuoto. Qui, l'amministrazione ha previsto due varianti rispetto al progetto che era stato licenziato dalla passata amministrazione e avviato subito prima delle elezioni.

"La prima novità è che abbiamo abbattuto le tribunette che sarebbero risultate esterne rispetto alla copertura della vasca - spiega Simion - e questo lavoro è già stato parzialmente effettuato e si concluderà a breve".

Il secondo intervento riguarda invece l'area esterna: "Verranno liberati alcuni spazi per creare un'area di interscambio - spiega Simion - in cui dare la possibilità al futuro gestore di realizzare uno spazio per la somministrazione di alimenti e bevande anche a favore di un'utenza esterna alla piscina". L'obiettivo è di garantire una maggiore sostenibilità economica all'intero progetto e offrire un servizio in più alla zona.

"In questi giorni - spiega ancora Simion - è previsto anche il montaggio degli spogliatoio, che dovrebbe essere concluso entro la prossima settimana". Mentre, rispetto al cronoprogramma generale, la riqualificazione del Centro Nuoto dovrebbe essere completata entro la metà dell'aprile 2020.