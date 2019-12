Asm Vercelli: una sede rinnovata, più ecologica e funzionale

Una sede rinnovata negli spazi interni e nell'aspetto esterno: più funzionale, più ecologica, più uniforme e moderna.

La rinnovata sede di Asm Vercelli, oggetto negli ultimi mesi di radicali interventi di efficientamento energetico e relamping led, grazie al lavoro di Iren Smart Solutions, è stata inaugurata nel pomeriggio di mercoledì alla presenza delle autorità cittadine e di molti dei tecnici che hanno lavorato al progetto. Due le operazioni di rinnovamento svolte: la realizzazione di un cappotto isolante esterno che interessa 405 metri quadri di superficie di facciata tra corso Palestro e corso Matteotti, rivestita in materiale riciclato al 70%, e il relamping led, ovvero la sostituzione con led di oltre 230 lampade interne su 1425 metri quadri di uffici.

"Il sistema di isolamento a cappotto esterno - ha spiegato l'amministratore delegato di Asm, Roberto Conte - diminuisce il fabbisogno energetico dell’edificio e aumenta il comfort degli utenti, conferendo inoltre un profilo moderno alla sede aziendale e coniugando aspetti architettonici, tecnologici ed ecosostenibili".

Come hanno spiegato i tecnici e i progettisti, l'intervento ha notevoli ricadute in termini di benefici energetici: per il sistema di isolamento a cappotto esterno è stato stimato un risparmio di energia termica pari al 26%, mentre per il relamping led si stima un risparmio energetico nell’intero anno pari a 36.480 KWh, oltre che un risparmio economico dell’83% generato dal minor consumo elettrico, ma anche dalla riduzione dei costi di manutenzione derivante da una vita utile degli apparecchi di gran lunga maggiore.

Ingenti i benefici a livello ambientale. Si calcola infatti un risparmio annuo di 25.400 chilo di anidride carbonica, equivalenti a 1.695 nuovi alberi piantati o a 165.000 chilometri di percorso automobilistico evitati all’anno.

Particolarmente suggestivo l'impianto di illuminazione, voluto per valorizzare l’intero edificio e sottolineare le geometrie della nuova facciata e realizzato tramite corpi illuminanti stripled opportunamente integrati nei diversi nodi di facciata.

"I costi complessivi dell’intervento - ha spiegato l'amministratore delegato di Iren Smart Solution, Donatella Davoli - saranno recuperati dal risparmio in bolletta derivante dai minori consumi. Tale operazione realizzata nella sede di Asm Vercelli costituisce un esempio delle attività svolte da Iren Smart Solutions, realtà che si propone come interlocutore unico, sia in ambito pubblico che privato, nei progetti di efficienza energetica, consentendo ai propri clienti di usufruire delle politiche di bonus fiscale. La stretta collaborazione con Atena Trading permette, inoltre, di offrire al territorio vercellese una vasta gamma di soluzioni tecniche di efficientamento energetico, volte a migliorare ulteriormente la qualità dei servizi e la sostenibilità degli stessi".