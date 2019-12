Apre il parcheggio di corso Fiume: 130 posti auto gratuiti

Apre il nuovo parcheggio di corso Fiume: venerdì 13 dicembre dalle 11 sarà aperto il nuovo parcheggio che, con la realizzazione di un percorso interno verso piazza Roma, consentirà un agevole collegamento con la stazione ferroviaria e con gli altri servizi di trasporto pubblico presenti nella piazza.

Un intervento che era inserito nel piano Periferie e che, avviato dall'amministrazione Forte, è stato ora concluso dalla giunta guidata da Andrea Corsaro.

L'ingresso si trova in prossimità della caserma della Guardia di Finanza, nella strada cieca che conduce al cavalcaferrovia del Belvedere.

Una prima fase dei lavori è stata eseguita con un cofinanziamento statale di 230mila euro e ha consentito la realizzazione dell'area di sosta. Successivamente si sono realizzati con risorse comunali l’ampliamento del parcheggio già esistente con ingresso da piazza Roma, il passaggio di collegamento tra il nuovo parcheggio e quello esistente, il completamento dell’impianto di illuminazione e l’installazione di telecamere di videosorveglianza. In questo modo gli utenti sono decisamente agevolati nel raggiungere la stazione.

La nuova infrastruttura rende disponibili alla cittadinanza ulteriori 130 posti auto in prossimità della stazione ferroviaria e della stazione autolinee.

Intanto sono in fase di completamento i lavori per il parcheggio di via Derna e, nei fine settimana pre natalizi, come avveniva anche in passato, viene aperto il cortile del Comune, con ingresso dalla piazzetta Alciati.