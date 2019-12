La soddisfazione di Adriana Coralluzzo

PALLACANESTRO FEMMINILE VERCELLI - CAMPIONATO UNDER 13 -Prima FASE “COPPA PIEMONTE”

Girone di qualificazione - Girone A

2^ GIORNATA DI ANDATA-

Lunedì 9 dicembre 2019 – a Novara – Palestra Don Bosco – Via Ferrucci 33

Starlaks Novara - Pallacanestro Femminile Vercelli “Fondazione Candido Cannavò” 42-47

(parziali: 12-4; 19-24; 27-33)

Tabellino PFV: Giuliani 3; Prinetti 11; Roggero 14; Rulli; Dikrane 6; Nakhli; Dipace 1; Francese 2; Haxhiasi 2; Torazzo 4; Leo 2; Castelli 2; . Istr.: Adriana Coralluzzo

Seconda gara di Coppa Piemonte per le giovanissime Under 13 della PFV, “adottate” dalla Fondazione Candido Cannavò di Milano, in quel di Novara dove hanno affrontato la locale formazione di pari età della Starlaks cogliendo la loro prima vittoria per 42-47.

Le ragazze di Adriana Coralluzzo hanno avuto un approccio un po’ timoroso alla gara, e nel primo periodo lo hanno pagato finendo sotto per 12 a 4. Ma le rotazioni obbligate in questo campionato a volte ribaltano i valori in campo da un periodo all’altro, e nel secondo le vercellesi mettevano in mostra un buon gioco e soprattutto segnavano 20 punti, cosicché a metà gara il punteggio era 19-24 con le padrone di casa costrette ad inseguire.

Le giovani della PFV, però, erano brave a mantenere sempre questo piccolo ma decisivo vantaggio, punto più punto meno, fino alla fine (27-33 al 3° quarto) quando chiudevano avanti di cinque sul 42-47. E con pieno merito.

Al termine della gara l’Istruttrice Coralluzzo, infatti, ha espresso la sua soddisfazione sia per l’esito dell’incontro sia per le risposte avute in campo da tutte le sue giocatrici scese in campo.