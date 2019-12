La rivincita delle Under 18 della PFV

PALLACANESTRO FEMMINILE VERCELLI - CAMPIONATO UNDER 18

Girone di qualificazione - Girone A

Prima GIORNATA DI RITORNO-

Lunedi 9 dicembre 2019 – a Vercelli – Palestra Sc. Media Pertini – C.so Tanaro

Pallacanestro Femminile Vercelli “Carmen Fiori”– Novipiù Casale M.to 55-49

(parziali: 12-4; 20-16; 40-37)

Tabellino PFV: Ansu 22; Leone Sara 6; Leone Giulia; Lobascio 11; Iorio 7; Momo 4; Porcelli 3; Valentino; Zanetti ; Sau Zanichelli 2; Bertelegni; Quartieri. - All.re Gianfranco Anastasio.

E’ iniziato il girone di ritorno della fase di qualificazione per la PFV Under 18 – Carmen Fiori – ed alla prima giornata vi è stata la rivincita con le cugine di Casale Monferrato, che all’andata si erano imposte in casa propria, e che le vercellesi hanno prontamente colto imponendosi per 55-49..

Non è stato semplice per coach Anastasio assemblare la formazione per il perdurare dell’assenza di Sarrocco, alla quale in settimana si sono aggiunte le indisponibilità di Dondi e Liberali.

In più vi è stato il rientro di Ansu, dopo un lungo periodo in cui ha dovuto restare a riposo, e quindi tutto da verificare, ed il suo ritorno sul parquet è stato molto positivo (22 punti a referto).

In queste condizioni le ragazze di Anastasio hanno dato tutto ciò che potevano per sopperire con l’impegno alle assenze, ed hanno saputo fare meglio di Casale, mostrando grande compattezza di squadra, anche con l’apporto importante di Bertelegni alla sua prima gara stagionale con le Under 18, così come importante è stato quello di Sara Leone, Lobascio, Iorio e Momo, oltreché di Porcelli che con una bomba centrata ha di fatto cambiato l’inerzia delle partita, e delle altre componenti la squadra Giulia Leone, Sau Zanichelli (2 p.ti), Quartieri e Zanetti che seppur non ha segno hanno fatto il loro dovere fino in fondo.

La gara è stata piuttosto equilibrata, anche se le casalesi hanno avuto un approccio non felice alla partita (12-4 al 10’) riuscendo, però, a riportarsi sotto già nel secondo periodo, con il tiro da fuori, chiudendo 19-24 al 20’.

Nella ripresa, nonostante i tentativi delle ospiti di ribaltare lo score a loro favore, le ragazze di Anastasio erano brave a ragionare ed a mantenere immutato il vantaggio acquisito, rispondendo colpo su colpo alle avversarie, chiudendo avanti di sei e cogliendo la soddisfazione della prima vittoria stagionale. Ma la vittoria più importante è forse quella di aver dimostrato di essere una “squadra”.