Incidente tra mezzi pesanti: austista in ospedale

Incidente tra due mezzi pesanti, intorno alle 13,30, sull'autostrada Torino - Milano.

Per cause ancora da chiarire, due mezzi sono entrati in collisione nel tratto compreso tra i caselli di Santhià e Carisio, in direzione Milano. Sul posto, per i soccorsi, sono intervenuti i mezzi del 118 che hanno trasportato uno degli autisti in ospedale, dove è stato ricoverato in codice giallo.

Gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente e l'attività di messa in sicurezza del tratto autostradale sono ancora in corso: prudenza, dunque, se si deve percorrere quel tratto della A4, dove è segnalato un chilometro di coda.