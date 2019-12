Incidente e incendio: caos in autostrada

Sta causando pesanti disagi al traffico l'incidente avvenuto, poco dopo le 13, sull'autostrada Torino - Milano, tra i caselli di Santhià e Carisio, in direzione Milano.

Uno dei due mezzi pesanti coinvolti nello scontro ha preso fuoco ed è andato completamente distrutto dalle fiamme: per i soccorsi, oltre al personale sanitario che si è preso cura dei due austisti (uno ricoverato in codice giallo) sono intervenute squadre dei Vigili del Fuoco della sede centrale di Vercelli, del distaccamento permanente dì Livorno Ferraris e del distaccamento volontario di Santhià pr domare il rogo scaturito dal mezzo pesante che trasportava merci commercial.

L'autostrada è rimasta chiusa al traffico due ore per consentire le operazioni di messa in sicurezza del tratto stradale: sul posto è intervenuta la Polizia Stradale per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Il traffico è tornato regolare solo nel tardo pomeriggio.