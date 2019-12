Capra bloccata su una cengia

Vigili del Fuoco impegnati nel salvataggio di una capra, nella tarda mattina di martedì: una squadra del distaccamento di Varallo Sesia è intervenuta a Rimella in località Pianello, per recuperare l'animale rimasto bloccato su una cengia. Facendo ricordso alle tecniche speleo-alpino-fulviale, la capra è stata raggiunta e messa in sicurezza. L’intervento è durato un ora circa.