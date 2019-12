Inter Club Grange Nerazzurre: festa di Natale tra record e solidarietà

I soci dell’Inter Club Grange Neroazzurre hanno ancora pochi giorni per iscriversi alla tradizionale cena di Natale: la Grange Christmas Magic si terrà giovedì 12 dicembre presso la Trattoria Afra di Vercelli.

Il riconoscimento “giovane sportivo dell’anno” sarà invece consegnato a Marco Pentagoni, il ventenne atleta di Quinto Vercellese che ai recenti campionati mondiali paralimpici di Dubai ha ottenuto un brillante piazzamento nel salto in lungo.

La cena sarà anche l’occasione per festeggiare il nuovo traguardo appena tagliato: il numero degli iscritti ha toccato quota 500. Oltre a consolidare così il secondo posto nella classifica dei tesserati nella sezione Piemonte e Valle d’Aosta, il Club è ora il 18° a livello nazionale e il 22° a livello mondiale.

"Ancora un grandissimo risultato che dimostra come l’attaccamento alla squadra stia sempre più crescendo, con la speranza di tornare ai fasti di qualche anno fa - commenta Sali - Numeri che fanno crescere ancora di più il nostro entusiasmo per gestire il Club e portare sempre più tifosi a San Siro per le partire casalinghe".