Croci di anzianità a volontari e infermiere volontarie

Riceviamo e pubblichiamo.

Giovedì 5 dicembre, nella Giornata Mondiale del Volontariato, il Comitato di Vercelli di Croce Rossa Italiana ha consegnato le Croci di Anzianità a sette Volontari e dieci Infermiere Volontarie per i 15, 25, 35 e 50 anni di servizio svolto presso l’Associazione.

La cerimonia si è tenuta nella Sala dei Colonnelli della Caserma Scalise di Vercelli, comandata dal Colonnello Christian Ingala, e erano presenti il Prefetto di Vercelli Francesco Garsia, il Questore Sergio Molino e l’assessore Maurizio Tascini in rappresentanza del sindaco.

Ad aprire la cerimonia il conferimento della Croce di Anzianità per sorella Edda Marsano che è stata premiata, con la commozione del presidente del Comitato CRI Mauro Olivero e di tutti i presenti, per ben 50 anni di servizio.

Al termine della consegna delle onorificenze, si è colta l’occasione per scambiarsi gli auguri natalizi con panettoni e pandori al buffet servito dai ragazzi dell’Istituto Ciofs di Vercelli.

Ringraziamo tutti coloro che hanno voluto condividere con noi questo piacevole momento, in particolare il Colonnello Christian Ingala e il Primo Maresciallo Luogotenente Raffaele Caretto che ci hanno ospitati al Circolo degli Ufficiali, accogliendoci con grandissima cordialità.

I volontari premiati: Silvano Barbero, Andrea Barone, Sandro Bertone 35 anni di anzianità; Alessandro Cisaro, Maurizio Giarratana, Gabriele Zamariola 25 anni; Luigi 15 anni Zampieri.

Le Infermiere Volontarie premiate: sorella Edda Marsano 50 anni; sorella Giovanna Barberis, sorella Adele Bazzano, sorella Bianca Bianchi, sorella Giuseppina Prencipe, sorella Anna Maria Sartoris, sorella Margherita Tecchio, sorella Gianna Tiberti, sorella Alessandra Uggè 25 anni.