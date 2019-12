Under 14 della PFV: ancora una vittoria

Le Under 14 della PFV

PALLACANESTRO FEMMINILE VERCELLI

CAMPIONATO UNDER 14

Girone di qualificazione - Girone A

Quarta GIORNATA DI ANDATA-

Domenica 8 dicembre 2019 – ad Alice Castello – Palestra Comunale – Via Cossato snc

Pallacanestro Femminile Vercelli “OMD – Fior di Loto” – Arona Basket 62-45

(parziali: 15-13; 30-25; 45-33)

Tabellino PFV: Dutto 6; Rizzato 12; Matteja 8; Fiore 2; Carrozza 5; Pintonello 10; Baro; Giorgi; Castelli 3; Cantelli 4 ; Quartieri 13; Veglio 1. All.re Fabrizio Castelli.

Ancora una vittoria (la terza su quattro gare) per la Under 14 della PFV ( targata OMD – Centro Estetico Fior di Loto) che fra le mura amiche della palestra comunale di Alice Castello – dove disputa le proprie gare casalinghe – ha sconfitto l’Arona Basket per 62-45, compagine blasonata di tutto rispetto nel girone.

La squadra di Fabrizio Castelli ha costruito il proprio successo su una buona difesa di squadra con molti aiuti da parte di tutte, che hanno consentito di recuperare numerosi palloni e di andare a concludere spesso in campo aperto.

Ottima prestazione a rimbalzo del duo Quartieri / Pintonello, con una buona regia di Rizzato che ha saputo dettare i ritmi giusti per tutta la gara, seguita peraltro da tutto il gruppo squadra che va elogiato in blocco.

La partita è stata piuttosto equilibrata nella prima parte (15-13 al 10’ e 30-25 a metà) mentre nella seconda parte la PFV è riuscita a prendere la supremazia a rimbalzo, trasformando parecchi secondi tiri, e soprattutto a mettere a segno buoni contropiede che le hanno consentito di prendere il vantaggio decisivo (45-33) già nel terzo periodo per consolidarlo poi nel quarto sino allo score finale.

In sostanza una buona vittoria che è il giusto premio per l’impegno e l’abnegazione profusi dalle ragazze in settimana.