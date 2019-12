Rifilavano biglietti falsi per assistere alle partite della Juventus: nei guai 9 bagarini

Smantellata dai Carabinieri del Comando Provinciale di Torino una banda che vendeva biglietti falsi della Juventus. A finire nei guai nove bagarini di origine napoletane: per loro l'accusa è di truffa e utilizzo di pubblici sigilli contraffatti.

In occasione delle partite del campionato di Serie A e di Champions League della Juventus, i truffatori adescavano i tifosi, disposti a spendere qualsiasi cifra pur di assistere all’incontro, tramite un sito internet di annunci gratuiti. Le stazioni ferroviarie torinesi o nei dintorni dell’Allianz Stadium erano i luoghi privilegiati dalla banda di truffatori per fissare lo scambio dei biglietti e del denaro o per trovare altre vittime.

La gioia per gli acquirenti dei biglietti last minute durava ben poco, perché al momento della convalida ai tornelli di accesso allo stadio il tagliando era un falso d’autore. Le indagini sono durate 4 mesi e hanno consentito di accertare la vendita di 24 biglietti contraffatti, per un valore circa 4000 euro, e di sequestrare 32 biglietti, falsi d’autore, pronti per essere venduti.