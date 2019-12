Schianto nella notte, auto distrutta

Auto distrutta ma, per fortuna nessun danno al conducente vittima, con ogni probabilità, di un colpo di sonno.

Intervento dei Vigili del Fuoco, intorno alle 22,15 di domenica, per un incidente avvenuto lungo l’autostrada A4 poco dopo il casello di Santhià in direzione Milano. L la squadra volontaria di Santhià e la squadra permanente di Livorno Ferraris sono intervenute per i soccorsi dopo che un'auto era finita contro il guard rail.

Secondo gli accertamenti si tratterebbe di un incidente causato da un colpo di sonno del conducente che, comunque, non è rimasto ferito. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto. Sul posto erano presenti anche 118, polizia stradale e personale dell viabilità autostradale.