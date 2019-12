Smog, semaforo arancione: fermi gli Euro 4

E' bastato che smettesse di piovere e, puntualmente, come avviene ogni inverno, Vercelli ha superato per quattro giorni di fila i limiti di polveri sottili previsti dalla legge. Da domani, martedì 10 dicembre, scattano così le limitazioni al traffico previste sulla base del protocollo regionale per la qualità dell'aria.

Fino a giovedì 12 dicembre, quando Arpa Piemonte aggiornerà il “cruscotto” con gli sforamenti, i diesel Euro 4 non potranno circolare su tutto il territorio comunale dalle 8,30 alle 18,30; i diesel Euro 3, 2, 1 per il trasporto merci non potranno circolare il sabato e giorni festivi dalle 8,30 alle 12,30. Può invece circolare chi possiede un Euro 4 diesel con il Fap (filtro anti particolato), i veicoli di proprietà e condotti da over 70enni.