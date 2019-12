"Impianto per i pallet: chiediamo anche la Valutazione d'impatto sanitario"

Come avevano preannunciato in Consiglio Comunale, è diventata una proposta di delibera la la richiesta di Valutazione di impatto sanitario relativo alla realizzazione dell'impianto di produzione dei pallet.

Il documento, firmato dai consiglieri Comunali Michelangelo Catricalà (Movimento 5 Stelle), Alberto Perfumo e Renata Torazzo (Siamo Vercelli), Roberto Scheda, Paolo Campominosi e Andrea Conte (Voltiamo Pagina) è stato protocollato affinché venga inserito nell'ordine del giorno del prossimo Consiglio comunale.

A finire nel mirino dei consiglieri di minoranza, così come avevano già ampiamente anticipato nel corso del dibattito relativo all'impianto che Asm Iren intende realizzare in via Cesare Libano, è l'utilizzo del collante MDI (che andrà a sostituire la formaldeide), ma anche il fatto che l'impianto accoglierà rifiuti legnosi da tutto il Nord Italia.

"La qualità dell’aria nella Provincia di Vercelli è tra le peggiori di Italia e d’Europa - scrivono i firmatari del documento -; i dati dello Studio epidemiologico OSAV 2018, nonché gli studi Arpa del 2015 rilevano che nella zona a Sud di Vercelli, quindi anche area industriale, il tasso di mortalità è maggiore rispetto le altre zone; la Provincia di Vercelli genera nel suo complesso meno di 3000 tonnellate l'anno di scarti legnosi, la città di Vercelli meno di 1000 ma verrà nel complesso attivato un traffico veicolare per soddisfare un impianto da 110.000 tonnellate l'anno, più di 100 volte le reali necessità della città. La normativa UNI EN 13986 citata a mezzo stampa da ASM sulle emissioni di formaldeide dei rifiuti legnosi si riferisce ad analisi eseguite sul pannello grezzo ed integro e non su un pannello triturato ed essicato così come invece sarà nel processo di trattamento rendendo di fatto ogni supposizione priva di fondamento se non confutata da puntuali analisi preliminari".

Per tutte queste motivazioni i consiglieri chiedono che, dopo l'adozione della delibera, "Asm si impegni a presentare una Valutazione d'Impatto sanitario relativa alla realizzazione di uno stabilimento per il recupero di legno da raccolta differenziata finalizzato alla produzione di pallets pressati e pallet block da presentare a Comune, Asl, Arpa e Provincia in sede di Conferenza dei Servizi".