Auto nel canale: tre persone in ospedale

Incidente sabato intorno alle 22 a Castellazzo Novarese. Un'auto è finita fuori strada e si è ribaltata in un canale. I vigili del fuoco di Novara sono intervenuti con autopompa, un automezzo per il soccorso fluviale ed un'autogru ed hanno estratto dall'auto i tre occupanti, che hanno poi consegnato al personale del 118. I feriti sono stati trasportati all'ospedale di Novara. Sempre i vigili del fuoco, mediante tecniche di derivazione fluviale/alluvionale hanno messo in sicurezza lo scenario con il recupero del veicolo.