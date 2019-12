Robbio, si rovescia un tir carico di zucche

L’incidente è stato rilevato dai carabinieri della stazione di Gropello Cairoli e si è verificato nella notte tra venerdì e sabato. Molto bisognerà ancora capire sulla dinamica di questo sinistro. Il mezzo, per cause da accertare, è terminato fuori dalla carreggiata finendo in un campo situato alla propria destra. Non si conoscono le condizioni di salute dell’autista, che pare comunque sia andato in ospedale per sottoporsi agli esami del caso.

Nel corso della giornata di sabato si sono svolte le operazioni di recupero del tir, coordinate dalla polizia locale di Robbio. Il mezzo, che trasportava verze e zucche, è stato svuotato del proprio carico, trasportato su un altro tir della stessa ditta.

I successivi step sono stati il recupero del mezzo, e la bonifica sul terreno sottostante in quanto si è verificato uno sversamento di carburante. La strada è rimasta chiusa per tutto il tempo delle operazioni.