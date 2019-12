Pur sconfitta, è una grande Mokaor

Contro la prima in classifica dell’Evo Volley Casale, formazione che vanta nel roster atlete che hanno militato in serie A2 e B1, la Mokaor ha disputato una grande gara mettendo paura alla capoclassifica.

Calcolando le difficoltà incontrate ancora in questa settimana, dove Mossetti e compagne hanno dovuto allenarsi in criticità, la Mokaor poteva ottenere di più se nel terzo set, non avesse compromesso il vantaggio sino allora accumulato, con troppi errori nel finale.

Ma nonostante questo rammarico, la prestazione della Mokaor è stata da incorniciare e nulla va tolto a tutte le atlete bianconere che hanno disputato un incontro sopra le righe.

All’inizio dell’incontro la Mokaor fa scendere in campo la solita formazione con Borrini in regia, Leotta opposta, Mossetti e Zambotti ali, Bertinazzi e Bertolone centri con Paggi Libero.

La prima frazione vede le bianconere in grande spolvero che con attacchi precisi e difese importanti mettono in grossa difficoltà L’Evo Casale, che si deve arrendere alla Mokaor per 25/17.

Nel secondo set le casalesi cambiamo marcia prendendo le misure alle bicciolane, che pur giocando bene e con coraggio, ma con meno percentuali positive in attacco, vengono superate nel finale dalle padroni di casa, per 25/21.

Nel terzo periodo la Mokaor parte a razzo arrivando in vantaggio sino al 16/14.

Purtroppo, da quel momento, Casale difende ogni attacco delle vercellesi e con un’impennata finale, arriva a conquistare il set per 25/19.

Nell’ultima frazione la Mokaor paga un po’ lo sforzo di aver tenuto testa alle fortissime padroni di casa che, pur con difficoltà, riescono a vincere il set per 25/20 e l’incontro per 3-1.

Va comunque dato merito alle bicciolane, di avere disputato un bellissimo incontro lottando ad armi pari contro una squadra che obiettivamente ad oggi è sicuramente più forte della Mokaor e quindi merita senza ombra di dubbio la prima posizione della classifica.

D’altra parte sette vittorie sui altrettanti incontri con solo tre set al passivo (uno con noi) sono un chiaro biglietto da visita per tutte le altre squadre.

La prossima settimana sarà un tour de force per la Mokaor.

Infatti martedì 10 dicembre alle ore 20.30 le bicciolane recupereranno la gara con Novi, mentre la gara con Venaria si giocherà Venerdì 13 Dicembre alle ore 21.00, per indisponibilità della Palestra Bertinetti data ad altri sport.

EVO VOLLEY - CAFFE’ MOKAOR VERCELLI 3-1 (17/25 25/21 25/19 25/20)

Bertolone (8), Borrini (3), Patrucco (1), Mossetti(9), Leotta(13), Lupo, Paggi (L1), Breda (L2), Zambotti(6), Bertinazzi(8), Mandelli(1).

Allenatori Gherardi-Vigliani.