Engas Hockey imbattibile, super prestazione in Coppa

Engas Hockey Vercelli regala al suo pubblico una prestazione maiuscola e conferma la propria imbattibilità nel suo girone di Coppa Italia, vincendo sul CSA Agrate per 14-2 con 8 reti di Enea Monteforte, sempre più bomber indiscusso della squadra e capocannoniere dell’intera manifestazione. Primo tempo: l’inizio delle marcature si fa attendere qualche minuto, è infatti al 17’ che Marco Motaran realizza la prima rete per i padroni di casa, su assist di capitan Francazio. Sono 3 minuti intensi, in cui Agrate pareggia con Yuri Viscardi e Hockey Vercelli si riporta in vantaggio al 15’ con Brusa. Da qui, al termine della prima frazione, un monumentale Enea Monteforte segna ben 5 gol che, uniti a quello di Francazio, fissano il parziale a 8-1 a favore della compagine vercellese. Secondo tempo: continua a risuonare al Palapregnolato la melodia vincente di Monteforte che segna la nona rete di squadra al 18’, seguita dalla seconda marcatura per gli ospiti, siglata da Galimberti, siamo così sul 9-2. Hockey Vercelli completa la gran serata con il secondo gol di Marco Motaran e le marcature di Bertolini e Fiorentino. Rotazione di rosa, quindi, per mister De Rinaldis, che ne attesta il valore nei risultati. A 4’ minuti e poi a a soli 27 secondo dal termine, l’inesauribike Monteforte porta a 8 le proprie reti, stabilendo il punteggio finale a 14-2. Sabato prossimo, 14 novembre, le attesissime semifinali del concentramento nord Italia di Coppa: un appuntamento che vedrà a Vercelli una giornata intera di hockey di primissimo piano a livello nazionale con Engas impegnata a giocarsi l’accesso alla finalissima. Formazioni: Engas Hockey Vercelli: Francazio, Motaran, Brusa, Monteforte, Pasciullo fra i pali. CSA Agrate Brianza: Galimberti, Villa, Galli, Viscardi (Yuri) e Viscardi (Jacopo), portiere. Arbitro: Andrea Grittini. Reti: 1^ Tempo: 17’42 Moratan (HV) 1-0; 16’45 Viscardi, Yuri (Agrate) 1-1; 15’42 Brusa (HV) 2-1; 14’50 Monteforte (HV) 3-1; 12’51 Monteforte (HV) 4-1; 8’42 Monteforte (HV) 5-1; 7’54 Monteforte (HV) 6-1; 0’59” Francazio (HV) 7-1; 0’35 Monteforte (HV) 8-1. 2^Tempo: 18’43 Monteforte (HV) 9-1; 14’08 Galimberti (Agrate) 9-2; 10’09 Motaran (HV) 10-2; 7’38 Bertolini (HV) 11-2; 5’49 Fiorentino (HV) 12-2; 4’12 Monteforte (HV) 13-2; 0’27” Monteforte (HV) 14-2.