Pro Vercelli-Pistoiese 0-0. Misero punto

Pro Vercelli – Pistoiese 0 a 0

Ammoniti: Bordin della Pistoiese; Della Morte, Romairone, Cecconi della Pro Vercelli.

PRO VERCELLI: Moschin; Franchino, Carosso, Auriletto, Iezzi; Varas (Erradi dal 76’), Schiavon, Mal (Bani dal 76’); Della Morte (Azzi dal 64’), Comi (Cecconi dall’81’), Rosso (Romairone dal 64’).

A disposizione: Saro, Quagliata, Foglia, Erradi, Cecconi, Bani, Russo, Pisanello, Azzi, Romairone, Merio, Vetri. All. Gilardino.

PISTOIESE: Pisseri; Camilleri, Capellini, Terigi; Mazzarani, Spinozzi, Bordin, Bortoletti, Ferrarini, Cerretelli (Morachioli dal 77’), Cappelluzzo (Gucci dal 77’).

A disposizione: Salvalaggio, Valiani, Gucci, Morachioli, Spadoni, Sonnini, Viti, Tempesti, Luka. All. Pancaro.

Arbitro Panettella di Gallarate

PRIMO TEMPO

Buona partenza.

Cross di Rosso, testa di Comi che anticipa tutti, palla che si spegne sul fondo, peccato. È il primo acuto, siamo al minuto 3.

Poca gente, fa freddo, va bè.

A centrocampo Mal sembra ben ispirato (di tacco ci sa fare).

Altro cross dalla sinistra di Rosso, testa di Comi che fa la sponda per Varas, salva un difensore toscano; è il 17’.

Mezzo pasticcio.

Auriletto indeciso, per non perdere tempo, passa indietro a Moschin che invece di spazzare via cerca di ridare la sfera allo stesso Auriletto con un pallonetto, si impossessa però della sfera a Bertoletti che spara sul fondo. Siamo alla mezz’ora.

Esterno rete.

Rosso ancora lui, un passaggio-tiro di Rosso arriva in area, Auriletto ben appostato spara sull’esterno della rete. È il 36’.

Ultimi tiro del primo tempo.

Rosso, azione insistita sulla sinistra, palla a Schiavon, alto. Fine primo tempo.









SECONDO TEMPO

Ed è subito… Comi.

Cross di Della Morte, testa di Comi, traversa. È il 47’.

Comi steso, Bordin ammonito.

Ancora Della Morte, cross per Comi, girata, alta.

Prezioso l’apporto di Comi in difesa sui corner avversari.

Primi due cambi.

Fuori Rosso e Della Morte, dentro Romairone ed Azzi; al 64’.

Romairone: giallo per aver trattenuto un avversario.

Pareggio dei legni.

Punizione er la Pistoiese, palla deviata dalla barriera, palla a Cerretelli, palo esterno. 74’.

Cambi

Due cambi ancora, escono Mal e Varas, dentro Bani ed Erradi. Mancano 13 minuti.

Miracolo di Auriletto, che salva da una situazione scabrosissima davanti a Moschin.

Entra Cecconi a 9 dal termine. Mugugni in tribuna, applausi per Comi.

Espulso.

Superiorità numerica.

Bordin, fallaccio su Auriletto: rosso, il giocatore era già stato ammonito.

Sei minuti in superiorità numerica.

Azzi crolla in area, Gilardino protesta.

Cross di Franchino, Azzi lascia a Cecconi, bella esecuzione, alta però.

Ammonito Cecconi per simulazione.

Tre di recupero. Niente da fare: 0 a 0.