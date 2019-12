"Impianto di biometano: un progetto da bocciare"

Gentile direttore,

nei giorni scorsi ho letto le notizie della probabile e prossima richiesta di Polioli e/o di chi per essa, per ottenere le autorizzazioni necessarie per la costruzione del mega impianto di Vercelli per la produzione di biogas e di compost dai rifiuti solidi urbani e di truccioli legnosi derivati dalla lavorazione dei materiali legnosi di scarto. Si tratta di un totale di 200.000 tonnellate/anno di rifiuti provenienti da ogni dove, dirottati a Vercelli per le lavorazioni del caso.

Dal mio punto di vista si tratta di una questione che non gode di alcuna sostenibilità da ogni punto di vista e mi auguro che le Istituzioni chimate a pronunciarsi su questa eventuale richiesta, si esprimano con un NO secco senza se e semza ma. Le motivazioni per tali decisioni ci sono tutte e non si può pensare che Vercelli diventi una sorta di letamaia con tutti i nessi e connessi.



A questo proposito allego le mie osservazioni che ho inviato al Presidente della Provincia di Vercelli, al Sindaco della Città, alla Regione Piemonte, al Prefetto di Vercelli e p.c. al Sindaco di Trino con l'auspicio che con altri suoi colleghi si pronuncino negativamente su questa eventuale richiesta e/o ipotesi.



Grazie come sempre per l'ospitalità.