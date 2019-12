E' il giorno delle Sardine vercellesi: manifestazione in via Veneto

E' il giorno delle Sardine che, dalla piazza virtuale dei social - il gruppo Facebook Sardine Vercellesi conta ormai 850 iscritti -, passano a quella reale. L'appuntamento è alle 18, in via Veneto per un momento di incontro, confronto e musica durante il quale dare spazio alle parole e ai pensieri di chi chiede una politica di contenuti e non di urla, di confronto e non di scontro.

Sulla scorta di quanto è avvenuto nelle altre piazze, non ci saranno bandiere o simboli di partito, ma "sardine" di ogni forma, materiale e colore a contraddistinguere l'adesione al movimento nato a Bologna e che ora si è propagato un po' ovunque.

Uno spazio della manifestazione, infine, è dedicato alla solidarietà, con la raccolta di generi alimentari a lunga conservazione e di prodotti per l'infanzia da destinare all'Emporio solidale di Vercelli.