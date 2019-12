Lutto a Biella: barista muore a 28 anni

28 anni, troppo pochi per morire. Anna Maria Coda Zabetta ha cessato di battere ieri mattina all'ospedale San Carlo Borromeo di Milano. Un tumore l'ha portata via per sempre. Il suo sorriso rimarrà nel cuore di molti biellesi. Gestiva il Bar Galleria in via Gramsci a Biella, l'aveva rilevato dal papà Renzo, imprenditore nel campo della ristorazione. Un mese fa Anna Maria era stata sottoposta ad intervento chirurgico poi il quadro clinico si è improvvisamente aggravato fino a costringere la giovane a vivere grazie alle macchine. Fino a ieri. Una vita spezzata tragicamente, un sorriso di una ragazza di 28 anni spento per sempre.