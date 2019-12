Un uomo bloccato in mezzo al fiume: esercitazione dei Vigili del Fuoco - LE FOTO

Le emergenze, quelle vere, non mancano mai. E, per essere sempre pronti, anche nelle condizioni più estreme, i Vigili del Fuoco del Comando di Vercelli si sono impegnato in un addestramento di tipo Saf fluviale realizzato lungo il corso del fiume Sesia.

L'addestramento, che si è svolto a Isola di Vocca in Valsesia, ha simulato il recupero, tramite Telfer, di una persona rimasta bloccata su una roccia in centro fiume.

Tali manovre servono a mantenere un livello operativo sempre efficace anche in condizioni meteo estreme come quelle che si possono vedere nelle foto.