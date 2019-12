Via Galileo Ferraris rinasce grazie all'arte

Si accendono le luci su via Galileo Ferraris, strada storica e centrale per la città – quella che unisce stazione, Sant'Andrea, Arca e piazza Cavour - ma che, da anni, vive una crisi gravissima sul versante commerciale, tra serrande abbassate e turn over di attività.

Sull'area sono in corso due importanti progetti: da un lato quello avviato dal Comune per il recupero di Casa Berrino (all'angolo con via Dante) con l'apertura delle Botteghe creative; dall'altro il progetto di rigenerazione urbana, avviato da Ascom in collaborazione con il Museo di Arte Urbana di Torino. In questo fine settimana gli artisti del Mau e gli ex allievi del liceo artistico di Vercelli, accenderanno le luci su via Galileo Ferraris creando ed esponendo opere che poi resteranno nelle vetrine illuminate e accoglienti per tutto il periodo natalizio.

“Vercelli in Arte”, questo il nome dato alla manifestazione, prosegue sabato 7 e domenica 8 dicembre: alle 18 di domani simbolica “accensione delle luci” con la presentazione delle opere realizzate.

Intanto, nel fine settimana, vengono recuperati anche alcuni degli appuntamenti che erano saltati a causa del maltempo, come l'accensione dell'albero di Natale al rione Isola: l'appuntamento è alle 16,30 di sabato sul piazzale del Palahockey e, come sempre, saranno presenti anche gli attivi componenti del Comitato del Rione con canti natalizi, panettone, cioccolata e vin brulè.

In centro, spazio alla musica, con le Band dei Babbi Natale e, da domenica, i selfie, lo spazio per imbucare le letterine (zona chiesa di San Giuseppe), il trenino (con stazione in corso Libertà angolo via Veneto) e i mercatini a tema.