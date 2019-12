Incontro annuale per i Maestri del Lavoro vercellesi

Durante il convivio, il console Giovanni Carnaghi ha innanzitutto letto il messaggio augurale del console regionale e consigliere nazionale Carlo Serratrice, quindi tenuto il tradizionale discorso, ringraziando tutti coloro che stanno lavorando per far sì che l’associazione acquisisca sempre più autorevolezza in ambito provinciale e riesca a coinvolgere il maggior numero di giovani, gli “alfieri”del lavoro. Carnaghi ha quindi confermato che anche il prossimo anno il Consolato vercellese dei Maestri del Lavoro metterà a disposizione due borse di studio per alunni particolarmente meritevoli.