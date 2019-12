Tamponamento e furgone a fuoco a Cavaglià

Brutta avventura per il conducente di un furgone che questa mattina, 6 dicembre, è rimasto coinvolto in un incidente sulla strada provinciale 593 a Cavaglià. Dai primi riscontri pare che l'uomo abbia tamponato due auto con il suo mezzo che, essendo alimentato a GPL, ha preso fuoco. A spegnere le fiamme ci hanno pensato i Vigili del fuoco, che hanno messo poi in sicurezza il veicolo. Nessuno sarebbe rimasto ferito. Con gli uomini del 115 anche la polizia stradale e i carabinieri di Cavaglià.