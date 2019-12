Camino a fuoco a Scopa

Incendio di un camino, nella mattina di venerdì, a Scopa. Per spegnere le fiamme e limitare i danni all'abitazione è intervenuta una squadra del distaccamento di Varallo Sesia dei Vigili del Fuoco che, con l’ausilio dell’autoscala, ha spento il rogo e messo in sicurezza l’abitazione. L'intervento si è protratto per qualche ora e ha coinvolto anche una pattuglia di carabinieri provenienti dalla vicina caserma di Scopa che ha svolto le attività di appoggio.