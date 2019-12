Schianto frontale: due persone incastrate tra le lamiere

Violento frontale, nel pomeriggio di venerdì, a Gattinara.

Due persone sono rimaste incastrate tra le lamiere delle rispettive auto dopo uno scontro avvenuto in corso Garibaldi, all'altezza del civico 228, a San Bernardo. A scontrarsi, per causa in fase di accertamento, una Fiat Panda e una Kia Picanto entrambe condotte da persone residenti nella cittadina, una donna anziana e un uomo, rimasti incastrati tra le lamiere delle rispettive vetture.

Per i soccorsi sono intervenuti una squadra del distaccamento di Varallo Sesia del Comando Provinciale di Vercelli, in collaborazione con una volontaria del distaccamento di Romagnano Sesia (Comando Provinciale di Novara): insieme al personale del 118,i Vigili del fuoco hanno estratto i conducenti, poi affidati alle cure mediche dei sanitari e trasporti al Dea dell'ospedale Maggiore di Novara.

Particolarmente gravi le condizioni della donna, arrivata al Pronto soccorso in codice rosso e serie anche quelle dell'uomo, ricoverato in codice giallo.

Gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente sono in corso da parte dei carabinieri di Gattinara e del radiomobile di Borgosesia.