Lutto per una giovane mamma morta a 44 anni

Cigliano dice addio a una giovane mamma: si chiamava Mariangela Messina e aveva solo 44 anni.

Da tempo era malata, ma la notizia della sua morte ha molto colpito i concittadini che la ricordano come una donna solare, sorridente, attaccatissima ai tre figlioli che seguiva con attenzione in tutte le loro attività.

Per l'aggravarsi delle sue condizioni di salute, era stata ricoverata all'ospedale di Chivasso dove è spirata e dove familiari e amici si sono ritrovati per recitare il rosario. Il funerale della giovane mamma verrà invece celebrato a Cigliano, sabato alle 14.

Pugliese di origine, la donna lascia un bel ricorso di sé: era una persona sorridente, gentile, una vera combattente che aveva affrontato con coraggio la malattia.

Tra i molti ciglianesi che l'hanno ricordata attraverso i social anche Bruna Filippi, ex vicesindaco del paese: “Era una donna gentile e sempre sorridente. Amorevole con i suoi cuccioli, sempre presente nelle iniziative organizzate per loro. Una morte troppo prematura, una tristezza infinita per i suoi bambini! Il suo "buongiorno" mancherà a tutti noi. Riposa in pace, dolce donna e dovunque tu sarai, proteggi i tuoi figli e il tuo compagno”.

Mentre la cugina, affranta, ricorda il coraggio e l'allegria della donna: “Voglio ricordarti così....bella allegra sempre folle, pazza scatenata in questo breve percorso di vita che ti ha messo sempre alla prova ...e tu di prove ne hai avute troppe.. .ma guerriera e innamorata della vita e dei tuoi bambini non hai mai mollato... Non dovevi andar via cosi presto”