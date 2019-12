Biud10: distribuiti 5.160 panettoni. E' il nuovo record

Sono 5.160 i panettoni distribuiti, per questo Natale 2019, da Biud10: l'associazione taglia così il traguardo di un nuovo, importante record della solidarietà.

"L’iniziativa natalizia - spiegano dall'associazione - ha permesso a Biud10 di raccogliere più di 23mila euro di utile netto; un'importante somma di denaro che verrà utilizzata per il nuovo progetto 2020".



L'associazione nata in memoria di Andrea Bodo, si è impegnata nella ristrutturazione di una parte del reparto di Pediatria dell’ospedale di Vercelli con la finalità di donare una nuova “ala ambulatoriale pediatrica” composta da quattro locali completamente dedicata ad Andrea. "In aggiunta - spiegano - acquisteremo anche due carrelli di Broselow per il completamento delle postazioni di Emergenze-Urgenze Pediatriche nel Pronto Soccorso".



I panettoni prenotati sono disponibili per il ritiro nella nostra sede di via Verdi a Vercelli, mentre non è più possibile fare nuove prenotazioni.