Piccoli Comuni, aumenta lo "stipendio" dei sindaci

“È anzitutto una questione di dignità: in questi anni il ruolo dei Sindaci ha perso attrattività mentre le responsabilità sono aumentate e, con esse, è cresciuta la disaffezione dei cittadini dalla politica - continua Forno -. Improbabile per un giovane pensare di ipotecare la propria vita personale e professionale in cambio di un compenso ridicolo, spesso inferiore al "tetto" del reddito di cittadinanza”.

Un campanello d'allarme era suonato del resto lo scorso mese maggio quando, alle elezioni amministrative, in alcuni Comuni piemontesi non si erano trovati candidati sindaci ed era scattato il commissariamento d'ufficio. "Un problema che - come spiega Stefano Costa, vicepresidente di ANCI Piemonte con delega alla montagna - aveva interessato le aree più disagiate della nostra regione, quelle con i territori più estesi e più fragili dal punto di vista geomorfologico. A volte, purtroppo - continua Costa - dimentichiamo che i Sindaci sono garanti, davanti alle loro piccole comunità, di responsabilità molto serie e gravose. Basti pensare al maltempo dei giorni scorsi. L'aumento delle indennità è una grande vittoria per la nostra democrazia ed è un segnale d'attenzione verso i territori montani e rurali e verso tutte quelle realtà a rischio di spopolamento. Bene anche l'emendamento che equipara l'indennità dei presidenti di provincia a quella del sindaci dei comuni capoluogo. Sono 76 i sindaci, spesso provenienti da piccoli Comuni, che dal 2014 ad oggi si sono fatti carico in modo gratuito e del tutto volontario della situazione difficile delle province per via della mancata riforma Delrio".