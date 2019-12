Malore in casa, nella serata di giovedì, per un'anziana signora residente a Quarona, in corso Rolandi. Per i soccorsi è stato necessario l'intervento di una Squadra dei Vigili del Fuoco di Varallo che, poco dopo le 19, utilizzando l'autoscala, è entrata nell'alloggio aprendo la portafinestra di un balcone.

La donna, soccorsa sul posto dal personale del 118, è poi stata trasportata in ambulanza in ospedale per le cure del caso.