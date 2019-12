Sos per un gattinarese scomparso

L'appello sta viaggiando attraverso i social da alcuni giorni e coinvolge, direttamente, anche il vercellese. "Aiutateci a ritrovare Luca Zanini (classe 1987), originario di Gattinara, residente ad Abbiategrasso ma domiciliato a Corbetta". L'uomo è scomparso giovedì 28 novembre 2019: era atteso dalla sorella, ma non l'ha mai raggiunta e, in casa, è stato trovato il suo cellulare.

Zanini ha 32 anni, è alto circa 1.85, ha corporatura robusta, barba, baffi e capelli rasati, scuri. Non ha tatuaggi, orecchini o piercing.

Al momento della scomparsa indossava un giubbotto impermeabile nero lungo fino alla vita, pantaloni scuri e un berretto scuro con stelle grigie.

Non ha problemi di salute e non assume farmaci salvavita. Non è fidanzato, sposato e non convive con nessuno.

Si sarebbe allontanato in sella alla sua bicicletta marca "Bottecchia" colore azzurro metallizzato.