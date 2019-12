Palestra Bertinetti: in funzione le nuove caldaie

Come aveva assicurato la scorsa settimana, il week end consegnerà a sportivi e studenti che frequentano la palestra Bertinetti un nuovo impianto di riscaldamento, più efficiente. Il Comune ha effettuato in settimana la sostituzione delle caldaie non più funzionanti, mettendo in funzione un nuovo sistema disgiunto a tripla caldaia.

Viene così posto rimedio al problema che aveva reso inutilizzabile la palestra: da circa un mese gli studenti non erano più entrati nell'impianto a causa del freddo, mentre le atlete della Mokaor avevano usato la struttura in modo saltuario.

“Il nuovo sistema è più pratico e funzionale rispetto al precedente - spiega l’assessore alle Opere pubbliche, Massimo Simion - infatti l’intervento comprende nuovi generatori di calore a condensazione e relativi accessori, pompe di circolazione, vasi di espansione, dispositivi di sicurezza e l’aggiornamento della pratica antincendio. L’intervento, costato circa 30.000 euro, consente così un miglior efficientamento energetico grazie alla caldaia a condensazione di nuova generazione e una sensibile riduzione del consumo di gas”.

Quello della palestra Bertinetti è solo l’ultimo, in ordine di tempo, degli interventi sugli impianti di riscaldamento che hanno riguardato, nelle ultime settimane diversi impianti comunali, utilizzati ogni anno dagli sportivi e studenti vercellesi.