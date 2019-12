"E' stato un sogno fortissimo": De Maria presenta il suo libro di racconti

"Una biografia-romanzo, un affresco sull’Italia del primo dopoguerra, degli anni del boom economico, delle cose semplici che facevano apprezzare il fascino del mondo che provavamo a capire. I personaggi che entrano ed escono da questa storia sono gli stessi che ognuno di noi ha incontrato in altri luoghi e in altre città".

Così il giornalista Giorgio Levi, autore della prefazione, racconta - sul suo blog IL TIMES, "E’ stato un sogno fortissimo. Memorie bicciolane di un cronista curioso", libro di racconti firmato da Enrico De Maria. Il volume, stampato da Edizioni Effedì Vercelli viene presentato oggi, giovedì 5 dicembre, alle 17,30, nella Sala Conferenze della Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli di via Monte di Pietà 22. Insieme all'autore, ci saranno i giornalisti Giorgio Levi, Luca Avenati, l’attrice Licia Di Pillo, che leggerà alcuni brani del libro e Francesco Brigandì, autore dei disegni che illustrano i racconti.

Una raccolta divertente, romantica, avvincente che, attraverso personaggi e storie racconta la vita un uomo e della città nella quale è nato, è cresciuto, dove ha lavorato e che ha raccontato per decenni in migliaia di articoli pubblicati sul quotidiano La Stampa e sui periodici con i quali De Maria ha collaborato. Un legame indissolubile, quello tra De Maria, Vercelli e le persone che hanno fatto parte della vita di questo conosciutissimo giornalista che, con questo volume, si misura per la prima volta con il racconto.

L'ingresso alla presentazione è libero e aperto a tutti, fino a esaurimento dei posti disponibili.