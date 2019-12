Partite combattute e grandi emozioni: il week end del minibasket - LE FOTO

Week end di gare numerose formazioni dei Bugs. Nel trofeo competitivo, la formazione Aquilotti, ospite sabato 30 novembre a Tortona di Derthona Basket, si è presentata forte della recente super prestazione con l'Olympia Casale: partenza forte per i vercellesi, con un 7-6 a favore, poi il tortonese Bellinaso suona le danze e aumenta la distanza con 16 punti e una difesa perfetta e asfissiante sugli attaccanti vercellesi. Sconfitta per 42-16 per i ragazzi di Colombi, che sono scesi in campo con: Rey, Fassone, Volpe Ghezzi, Montobbio, Stea, Inglese, Finezzi, Gallone, Bivi, Conversi, Lo Iacono e Pastore.

Ai blocchi di partenza anche i giovani scoiattoli 2011 pronti ad affrontare domenica 1 dicembre la prima partita del trofeo. Tanta emozione e voglia di giocare e divertirsi. I giovani cestisti vercellesi, per la prima partita, sono ospiti a Livorno Ferraris: vincono 3 tempi e ne pareggiano altrettanti, aggiudicandosi l'incontro per 15-9 (conteggio totale dei mini-tempi). Il prossimo appuntamento è domenica 8 alla Lanino dove arriverà Biella. Ecco i convocati per la partita a Livorno: Zerbinati, Mastria, Bordoni, Petrelli, Pallavicini , Tirelli, Sinopoli, Bruno, Marazzato, Cattaneo, Chiesa, Vancetti.

Vittoria all’ultimo tiro libero nel trofeo non competitivo per gli esordienti Bugs 2008. Primo quarto equilibrato con i vercellesi che faticano ma riescono a tenere il passo dei Valsesiani terminando sul 12\11. Nel secondo quarto gli ospiti prendono il largo grazie a una maggiore precisione al tiro, complice l’attacco dei vercellesi troppo individualisti e imprecisi. Si va al riposo con gli ospiti in netto vantaggio 15\32. I Bugs non ci stanno e ritornano in campo decisi a giocarsela fino in fondo, il parziale di 14\4 frutto di un gioco corale e di una difesa più attenta ed efficace rimette in discussione il risultato, nell’ultimo quarto partono fortissimo i Bugs che riportano il risultato in parità fino ai tiri iberi finali di Rey, che segna ½ decretando la vittoria dei padroni di casa con il punteggio finale di 44-43. Partita molto bella e intensa soprattutto nella seconda parte quando i giovani Bugs hanno messo da parte gli individualismi e hanno cominciato a giocare come un squadra. Hanno giocato: Cerutti, Callegari, Lovati, Santoro, Fassone, Zouari, Montobbio, Casetto, Citta, Rey, Mattea, Trano.

Chiude il weekend di gare la formazione Gazzelle, impegnata nel loro trofeo femminile con le avversarie di Castelnuovo Scrivia. Le ragazze scendono in campo affamate di vittoria, vittoria che manca da tempo tempo. La grinta è quella giusta per correre forte in attacco, difendere e recuperare palloni per pronti tiri in sovrannumero. Le vercellesi concedono una sola frazione di gioco delle sei alle avversarie (quasi tutte più piccole di un anno a onor di cronaca), con il punteggio finale di 16-8. Le ragazze schierate da Colombi: Panelli, Zannini, Trotti, Galbiati, Balzaretti, Follia, Fall, Bosso, Lahmidi, Khoule, Valentini, Cerutti. Tantissime le ragazze in panchina venute a fare il tifo per le amiche convocate per la gara, il gruppo Gazzelle targato Bugs quest’anno è quantomai numeroso e partecipativo, quasi un unicum su tutto il panorama regionale.