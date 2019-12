Volontario, grande cuoco e appassionato cacciatore: ricordo di Giuliano Michieletti

Caresanablot, l'associazione Folckloristica, la parrocchia e i cacciatori sono in lutto per la tragica e improvvisa scomparsa di Giuliano Michieletti, 75enne colonna di molte delle attività che venivano svolte in paese.

Michieletti è rimasto vittima di un tragico incidente: mentre svolgeva alcuni lavori sull'esterno della casa è rovinosamente precipitato a terra riportando lesioni gravissime. Inutili, purtroppo, sia i soccori che il trasporto in ospedale con l'elisoccorso.

L'uomo, sposato e padre di una figlia, era molto conosciuto in paese. Partecipava alle attività della parrocchia e dell'Associazione Folcklorisitica ed era un grande appassionato di caccia.

"La nostra associazione e gli amici cacciatori si stringono al dolore della famiglia - scrive in una lettera Carlo Rivellino, presidente di Federcaccia provinciale -: Giuliano è stato un dirigente provinciale della nostra associazione, rivestiva il ruolo di segretario ed era anche il presidente comunale di Caresanablot. L'ultimo impegno come Federcaccia provinciale è stato giovedì scorso a Varallo dove abbiamo tenuto un incontro con i cacciatori della Valsesia. Giuliano come sempre era presente - ricorda Rivellino, che poi aggiunge -: era una persona capace, corretta e stimata da tutti. Con lui abbiamo condiviso tanti ricordi, soprattutto nel gruppo di cacciatori della bassa Vercellese della quale Giuliano ha fatto parte da tanti anni condividendo giornate di caccia e compagnia".

Bravissimo ai fornelli, Michieletti si e sempre prestato come cuoco ogni qualvolta si organizzava un pranzo o una cena. "Ci mancheranno il suo sorriso la sua simpatia e la sua voglia di stare insieme. Ciao Giuliano", conclude Rivellino.