Vigili del Fuoco: 3.200 interventi degli angeli del soccorso - VIDEO

Incendi, incidenti stradali, soccorso a persone in difficoltà. Quando c'è bisogno di un intervento di emergenza loro, i Vigili del Fuoco, ci sono sempre, pronti a intervenire con la competenza e l'umanità che li contraddistingue da sempre.

E, nel giorno della festa di Santa Barbara, loro patrona e protettrice, le istituzioni vercellesi si sono date appuntamento alla caserma di viale dell'Aeronautica, sede del comando provinciale, per ringraziare e condividere la giornata di festa. Accolti dal comandante, Giuseppe Calvelli, autorità, visitatori e familiari hanno assistito alla discesa del Tricolore dalla torre d'addestramento, alla messa, alle prolusioni e alla consegna degli attestati.

L'annuale festa è stata anche l'occasione per un bilancio di quanto svolto a oggi: 3.217 gli interventi portati a termine contro i 3.150 del 2018.

Tra questi, 146 sono stati interventi di soccorso, 289 in incidenti stradali, 660 gli incendi, di cui 205 hanno riguardato la vegetazione. Sono scese le chiamate per la bonifica da insetti, -50%, scesi a 383 contro i 765 del 2018, mentre sono in aumento i danni provocati dall’acqua (173 uscite nel 2019 contro le 150 del 2018) e per il salvataggio di animali (134 volte). Molti gli interventi per i dissesti statici: nel 2019 sono stati 108, nel 2018 erano 67 e per le fughe di gas: 100 nell’ultimo anno contro le 64 dell’anno passato. Le frane sono state 11, contro le 9 del 2018.