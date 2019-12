Parco Camana reinventato dagli studenti

Parco Camana "ripensato" dai ragazzi. Lavoreranno su questo obiettivo le scuole che, quest'anno, aderiscono al progetto del Consiglio comunale dei ragazzi. A coordinare i lavoro delle classi, che, attraverso il progetto avranno la possibilità di capire i meccanismi dell'amministrazione comunale, ma anche di progettare e veder realizzato un concreto obiettivo di miglioramento della città, è l'associazione Itaca Vercelli, già al lavoro con quattro seconde medie.

"Abbiamo verificato che, soprattutto nella stagione estiva, la grande affluenza di ragazzi di ogni età crea qualche problema in Parco Camana - spiega l'assessore Emanuele Pozzolo -. I giochi di bimbi di 3-4 anni sono ovviamente diversi da quelli dei ragazzini di 10-12 e tutti, sicuramente, meritano di avere spazi adeguati in cui giocare in tutti sicurezza".

Per questo una delle ipotesi già al vaglio dell'amministrazione comunale è di trovare spazi adeguati per tutti: a indicarli saranno proprio i ragazzi con la stesura dei loro progetti.

La prima parte del progetto, curata dai volontari di Itaca guidati da Gabriele Cortella è incentrata sulla spiegazione del funzionamento dell'ente pubblico e viene realizzata grazie alla disponibilità degli insegnanti referenti per le diverse scuole: Rosella Tona (Verga), Rosaria Cervellera (Ferrari), Rosaria Memoli (Avogadro) e Manuela Naso (Pertini).

"A gennaio - spiega Cortella - verranno selezionati i progetti da portare al Consiglio comunale dei ragazzi e, da febbraio, inizieranno le sedute". Come ogni anno, il progetto prescelto sarà poi presentato al sindaco (quello degli adulti...) e diventerà una delibera adottata dall'amministrazione comunale.