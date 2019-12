Volley: domenica da incorniciare per Under 11 e Under 13

Domenica di pallavolo alla palestra Bertinetti a partire dal mattino. Due campi per le sei formazioni pronte a sfidarsi. Evento perfettamente organizzato dalla società S2M Volley con il presidente Borrini e il suo staff. Si sono sfidate due formazioni di Team Volley Biella, Virus Chiavazza, Gessi Valsesia, S2M Agristudio Vercelli, Vercelli Volley. Giornata perfetta per la squadra di Laura Agostinoni e Simone Formaggio che ha ottenuto quattro vittorie per 3 a 0 su quattro incontri disputati, insomma bottino completo. Quindi sfide vittoriose, che hanno dato punteggio pieno in classifica contro Team Volley Biella Bianca, Team Volley Biella Blu, Virtus Chiavazza e Vercelli Volley.

Sono scesi in campo alla loro prima esperienza: Maestrelli Emma, Carpani Lara, Stella Eleonora, Giorgia Vattimo, Iannucci Ettore, Iannucci Giorgia, Iannucci Marta, Casazza Tommaso.

All.: Formaggio-Agostinoni

Pomeriggio di sfida importante per l’under 13 Caffè Mokaor My Glass che ha affrontato le quotate biellesi di Virtus Chiavazza. I presenti alla Bertinetti hanno visto un bellissimo incontro con due squadre ben preparate sui fondamentali e sul gioco. Le vercellesi hanno certamente dimostrato un’ottima preparazione con una maggior incisività in attacco e alla battuta. Anche nei momenti complicati le atlete subentrate da fuori campo hanno portato una sferzata di energia e completezza alle compagne tanto da far vedere un deciso spirito di squadra. Una vittoria per 3 a 0 per le vercellesi (25/20, 25/20, 25/14) che le mette al primo posto in classifica alla fine del girone d’andata.

A referto: Avilia, Dipace, Demichelis, Francese, Fumarulo, Cavallazzi, Vattimo, Caricati, Rrucaj, Ippolito, Ruffilli M., Dell’Aquila.

Allenatore: Laura Agostinoni.